Erste Schätzungen: Molson Coors Brewing Company (MCBC) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Molson Coors Brewing Company (MCBC) wird voraussichtlich am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 1,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,72 Milliarden USD – ein Minus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Molson Coors Brewing Company (MCBC) 2,74 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,38 USD im Vergleich zu 5,35 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 11,18 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 11,63 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at