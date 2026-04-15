Erste Schätzungen: Molson Coors Brewing Company (MCBC) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Molson Coors Brewing Company (MCBC) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,381 USD gegenüber 0,590 USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,30 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,34 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,69 USD, wohingegen im Vorjahr noch -10,750 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,13 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 11,14 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at