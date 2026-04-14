Momentum Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A3DH17 / ISIN: SE0017562523
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Momentum Group Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Momentum Group Registered B wird voraussichtlich am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,904 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,850 SEK je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Momentum Group Registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 793,3 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 735,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 7,93 Prozent gesteigert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,47 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,78 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,32 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 3,10 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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