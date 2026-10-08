Momentum Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A3DH17 / ISIN: SE0017562523
|
08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Momentum Group Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Momentum Group Registered B äußert sich voraussichtlich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten schätzen, dass Momentum Group Registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Momentum Group Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 802,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 746,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,44 SEK, gegenüber 3,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 3,32 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,10 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Momentum Group AB Registered Shs -B-
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: Momentum Group Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: Momentum Group Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Momentum Group Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Momentum Group Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Momentum Group Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Momentum Group AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Momentum Group AB Registered Shs -B-
|10,90
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.