Momentum Group AB Registered b Aktie

Momentum Group AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DSQA / ISIN: SE0009922305

<
29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Momentum Group Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Momentum Group Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,43 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 SEK erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,65 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 2,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Momentum Group Registered B einen Umsatz von 2,59 Milliarden SEK eingefahren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,21 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,47 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 9,56 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 9,33 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Momentum Group AB Registered Shs -B-

Analysen zu Momentum Group AB Registered Shs -B-

Momentum Group AB Registered Shs -B- 126,60 -3,36%

