Momentum Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A3DH17 / ISIN: SE0017562523
|
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Momentum Group Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Momentum Group Registered B veröffentlicht voraussichtlich am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,958 SEK gegenüber 0,650 SEK im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Momentum Group Registered B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 817,5 Millionen SEK im Vergleich zu 745,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,06 SEK, gegenüber 3,60 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 3,12 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,87 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
