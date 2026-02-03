Momentum Group AB Registered b Aktie

Momentum Group AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DH17 / ISIN: SE0017562523

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Momentum Group Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Momentum Group Registered B veröffentlicht voraussichtlich am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,958 SEK gegenüber 0,650 SEK im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Momentum Group Registered B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 817,5 Millionen SEK im Vergleich zu 745,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,06 SEK, gegenüber 3,60 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 3,12 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,87 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Momentum Group AB Registered Shs -B-

mehr Nachrichten

Analysen zu Momentum Group AB Registered Shs -B-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Momentum Group AB Registered Shs -B- 133,00 1,22% Momentum Group AB Registered Shs -B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen