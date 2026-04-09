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Momentum Group AB Registered b Aktie

Momentum Group AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DSQA / ISIN: SE0009922305

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Momentum Group Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Momentum Group Registered B wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,923 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Momentum Group Registered B noch 0,340 SEK je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Momentum Group Registered B nach den Prognosen von 3 Analysten 2,33 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,23 Milliarden SEK umgesetzt worden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,43 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,21 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,04 Milliarden SEK, gegenüber 9,55 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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