Momentum Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A3DH17 / ISIN: SE0017562523
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Momentum Group Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Momentum Group Registered B gibt voraussichtlich am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,11 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Momentum Group Registered B 1,03 SEK je Aktie eingenommen.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 824,0 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Momentum Group Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 854,6 Millionen SEK aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,13 SEK im Vergleich zu 3,78 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 3,23 Milliarden SEK, gegenüber 3,10 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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