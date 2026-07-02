Momentum Group AB Registered b Aktie

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WKN DE: A3DH17 / ISIN: SE0017562523

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02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Momentum Group Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Momentum Group Registered B gibt voraussichtlich am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,11 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Momentum Group Registered B 1,03 SEK je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 824,0 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Momentum Group Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 854,6 Millionen SEK aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,13 SEK im Vergleich zu 3,78 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 3,23 Milliarden SEK, gegenüber 3,10 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

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