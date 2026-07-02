Erste Schätzungen: Momentum Group Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Momentum Group Registered B stellt voraussichtlich am 17.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,36 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Momentum Group Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,880 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Momentum Group Registered B 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,61 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Momentum Group Registered B 2,47 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,98 SEK im Vergleich zu 5,21 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 10,21 Milliarden SEK, gegenüber 9,55 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at