Erste Schätzungen: Momo A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Momo A wird voraussichtlich am 03.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,47 Milliarden CNY für Momo A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 362,3 Millionen USD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,04 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,660 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 10,12 Milliarden CNY, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at