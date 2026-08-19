Mom a Aktie
WKN DE: A3CWEW / ISIN: US4234031049
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19.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Momo A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Momo A wird voraussichtlich am 03.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,47 Milliarden CNY für Momo A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 362,3 Millionen USD erzielt wurde.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,04 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,660 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 10,12 Milliarden CNY, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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