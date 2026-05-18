Mom a Aktie
WKN DE: A3CWEW / ISIN: US4234031049
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18.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Momo A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Momo A wird voraussichtlich am 02.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,56 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,35 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 346,4 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,84 CNY im Vergleich zu 0,660 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 10,11 Milliarden CNY, gegenüber 1,44 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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