Erste Schätzungen: Momo A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Momo A wird voraussichtlich am 02.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,56 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,35 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 346,4 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,84 CNY im Vergleich zu 0,660 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 10,11 Milliarden CNY, gegenüber 1,44 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at