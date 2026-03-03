Erste Schätzungen: Momo A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Momo A wird voraussichtlich am 18.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,36 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Momo A ein EPS von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,56 Milliarden CNY für Momo A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 366,7 Millionen USD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,82 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,770 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 10,34 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at