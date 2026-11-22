Mom a Aktie
WKN DE: A3CWEW / ISIN: US4234031049
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22.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Momo A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Momo A äußert sich voraussichtlich am 07.12.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,34 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Momo A einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie eingefahren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,44 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 370,3 Millionen USD erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,31 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,660 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,78 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,44 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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