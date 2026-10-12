Monarch Casino And Resort Aktie

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WKN: 890467 / ISIN: US6090271072

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Monarch Casino And Resort legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Monarch Casino And Resort wird sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,86 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,06 Prozent erhöht. Damals waren 1,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,59 Prozent auf 147,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 142,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,84 USD je Aktie, gegenüber 5,43 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 570,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 545,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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