Erste Schätzungen: mondaycom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

mondaycom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass mondaycom im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,934 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,520 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 22 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,22 Prozent auf 339,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte mondaycom noch 282,3 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,02 USD aus. Im Vorjahr waren 2,24 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 1,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at