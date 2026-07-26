Erste Schätzungen: mondaycom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

mondaycom wird voraussichtlich am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,11 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3600 Prozent erhöht. Damals waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll mondaycom im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 355,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 23 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 299,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,92 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,58 USD im Vergleich zu 2,24 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 1,47 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at