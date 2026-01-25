monday.com Aktie

WKN DE: A3CR1P / ISIN: IL0011762130

25.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: mondaycom vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

mondaycom präsentiert in der voraussichtlich am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 25 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,919 USD je Aktie gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll mondaycom in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 329,6 Millionen USD im Vergleich zu 268,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,28 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,620 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,23 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 972,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

