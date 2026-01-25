monday.com Aktie
WKN DE: A3CR1P / ISIN: IL0011762130
|
25.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: mondaycom vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
mondaycom präsentiert in der voraussichtlich am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 25 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,919 USD je Aktie gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll mondaycom in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 329,6 Millionen USD im Vergleich zu 268,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,28 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,620 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,23 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 972,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu monday.com Ltd. Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: mondaycom vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: mondaycom stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: mondaycom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: mondaycom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.25
|Erste Schätzungen: mondaycom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu monday.com Ltd. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|monday.com Ltd. Registered Shs
|109,40
|0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.