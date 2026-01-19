Mondelez Aktie

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mondelez legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mondelez wird voraussichtlich am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,699 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,32 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,60 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,89 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,42 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 38,36 Milliarden USD, gegenüber 36,44 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

