Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mondelez veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Mondelez öffnet voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,610 USD. Dies würde einem Zuwachs von 96,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mondelez 0,310 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,77 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mondelez einen Umsatz von 9,31 Milliarden USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,03 USD, gegenüber 1,89 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 39,65 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 38,54 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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