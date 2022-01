Erste Schätzungen: MONETA Money Bank, as stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MONETA Money Bank, as wird voraussichtlich am 04.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 1,56 CZK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 CZK erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 2,77 Milliarden CZK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,74 Milliarden CZK in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,40 CZK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 5,08 CZK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 11,11 Milliarden CZK, gegenüber 12,10 Milliarden CZK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at