Money Forward Aktie
WKN DE: A2DXY2 / ISIN: JP3869960009
|
30.12.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Money Forward,Inc Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Money Forward,Inc Registered wird voraussichtlich am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 77,48 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -47,970 JPY je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 13,15 Milliarden JPY – ein Plus von 23,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Money Forward,Inc Registered 10,69 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,485 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -116,320 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 48,40 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 40,36 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
