Erste Schätzungen: Money Forward,Inc Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Money Forward,Inc Registered wird voraussichtlich am 13.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,140 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 94,16 Prozent erhöht. Damals waren -19,530 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 24,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 14,37 Milliarden JPY gegenüber 11,53 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 20,70 JPY im Vergleich zu 28,78 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 59,37 Milliarden JPY, gegenüber 50,35 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at