Erste Schätzungen: Money Forward,Inc Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Money Forward,Inc Registered wird sich voraussichtlich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 12,71 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Money Forward,Inc Registered -20,440 JPY je Aktie verloren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,06 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 11,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,71 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -22,670 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 28,78 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 56,91 Milliarden JPY, gegenüber 50,35 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at