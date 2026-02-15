MongoDB Aktie
WKN DE: A2DYB1 / ISIN: US60937P1066
|
15.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MongoDB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MongoDB äußert sich voraussichtlich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.
36 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,48 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MongoDB in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 33 Analysten durchschnittlich bei 670,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 548,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 37 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,81 USD, gegenüber -1,730 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 35 Analysten im Durchschnitt 2,44 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,01 Milliarden USD generiert worden waren.
