Erste Schätzungen: MongoDB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MongoDB lädt voraussichtlich am 01.12.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 36 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,61 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MongoDB noch ein Verlust pro Aktie von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MongoDB in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 33 Analysten durchschnittlich bei 762,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 628,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 39 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,57 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,880 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 36 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,03 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net