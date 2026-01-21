Erste Schätzungen: Monolithic Power Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Monolithic Power Systems stellt voraussichtlich am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,73 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Monolithic Power Systems ein EPS von 29,70 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 740,2 Millionen USD – ein Plus von 19,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Monolithic Power Systems 621,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,69 USD, gegenüber 36,59 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 2,78 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,21 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at