Erste Schätzungen: Monolithic Power Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Monolithic Power Systems wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 5,85 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,78 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 35,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 902,0 Millionen USD gegenüber 664,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,04 USD, gegenüber 12,86 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 3,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,79 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at