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WKN DE: A0M7HP / ISIN: JP3922950005

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MonotaRO präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MonotaRO öffnet voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 19,44 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 15,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll MonotaRO 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 97,81 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MonotaRO 81,13 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 75,79 JPY, gegenüber 65,27 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 382,00 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 333,88 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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