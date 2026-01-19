MonotaRO Aktie
Erste Schätzungen: MonotaRO veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
MonotaRO veröffentlicht voraussichtlich am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,94 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 15,00 JPY erwirtschaftet worden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 90,55 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 18,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,61 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 64,51 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 53,01 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 331,35 Milliarden JPY, gegenüber 288,12 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.
