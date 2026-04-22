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WKN DE: A0M7HP / ISIN: JP3922950005

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MonotaRO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MonotaRO wird voraussichtlich am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,77 JPY gegenüber 15,17 JPY im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 19,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 79,11 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei MonotaRO für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 94,79 Milliarden JPY aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 74,80 JPY je Aktie, gegenüber 65,27 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 375,81 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 333,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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