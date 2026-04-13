Erste Schätzungen: Montage Technology A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Montage Technology A äußert sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,564 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,61 Prozent erhöht. Damals waren 0,460 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 33,76 Prozent auf 1,63 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Montage Technology A noch 1,22 Milliarden CNY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,70 CNY, gegenüber 1,95 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 7,48 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 5,46 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at