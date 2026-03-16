Erste Schätzungen: Montage Technology A legt Quartalsergebnis vor

Montage Technology A wird voraussichtlich am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,636 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 67,37 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,380 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 51,56 Prozent auf 1,62 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Montage Technology A noch 1,07 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,96 CNY im Vergleich zu 1,23 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 5,59 Milliarden CNY, gegenüber 3,64 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at