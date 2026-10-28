Montana Aerospace Aktie

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WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654

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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Montana Aerospace stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Montana Aerospace wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,306 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,260 CHF je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 271,7 Millionen EUR betragen, verglichen mit 232,3 Millionen CHF im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,19 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,050 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,08 Milliarden EUR, gegenüber 917,9 Millionen CHF im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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