WKN DE: A2P939 / ISIN: US6151111019

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Montrose Environmental Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Montrose Environmental Group stellt voraussichtlich am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,125 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,900 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Montrose Environmental Group nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 187,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 189,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,014 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,220 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 824,9 Millionen USD, gegenüber 696,4 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

