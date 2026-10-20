Montrose Environmental Group Aktie

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WKN DE: A2P939 / ISIN: US6151111019

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Montrose Environmental Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Montrose Environmental Group präsentiert in der voraussichtlich am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,080 USD. Dies würde einer Verringerung von 61,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Montrose Environmental Group 0,210 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Montrose Environmental Group 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 197,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 12,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Montrose Environmental Group 224,9 Millionen USD umsetzen können.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,172 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 751,7 Millionen USD, gegenüber 830,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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