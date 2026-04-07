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WKN: 915246 / ISIN: US6153691059

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Moodys gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Moodys wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,34 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Moodys ein EPS von 3,46 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Moodys in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 2,10 Milliarden USD im Vergleich zu 1,92 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,74 USD, gegenüber 13,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 8,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,72 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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