06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Moodys öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Moodys stellt voraussichtlich am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,25 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Moodys noch ein Gewinn pro Aktie von 3,60 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 19 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,07 Milliarden USD – ein Plus von 3,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moodys 2,01 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,92 USD, gegenüber 13,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 8,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,72 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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