Erste Schätzungen: Moodys stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Moodys lässt sich voraussichtlich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Moodys die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,44 USD aus. Im letzten Jahr hatte Moodys einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 18 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,86 Milliarden USD – ein Plus von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moodys 1,67 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,73 USD aus, während im Fiskalvorjahr 11,26 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 7,70 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 7,09 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at