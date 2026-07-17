Moo b Aktie
WKN: 855344 / ISIN: US6153943013
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17.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Moog B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Moog B lädt voraussichtlich am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,65 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 971,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Moog B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,08 Milliarden USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,61 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,33 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,33 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,86 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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