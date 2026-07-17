Erste Schätzungen: Moog präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Moog lädt voraussichtlich am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,65 USD. Dies würde einem Zuwachs von 41,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Moog 1,87 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Moog in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,08 Milliarden USD im Vergleich zu 971,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,61 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,33 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,33 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,86 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at