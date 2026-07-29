Erste Schätzungen: Moreld AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Moreld AS Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 NOK. Im Vorjahresquartal waren 0,770 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Moreld AS Registered nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 2,29 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,66 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,83 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,59 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 7,94 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 9,83 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at