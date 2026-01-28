Moreld AS Registered Shs Aktie
Erste Schätzungen: Moreld AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Moreld AS Registered veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,124 NOK gegenüber -3,340 NOK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 27,52 Prozent auf 1,78 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,45 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,65 NOK, gegenüber -4,050 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 9,56 Milliarden NOK im Vergleich zu 7,12 Milliarden NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
