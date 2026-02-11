Erste Schätzungen: Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,492 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 15,17 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,580 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 97,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered 102,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,02 USD im Vergleich zu 2,43 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 398,1 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 397,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at