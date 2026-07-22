Erste Schätzungen: Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered legt Quartalsergebnis vor

Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,449 USD je Aktie gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 90,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 9,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 99,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,83 USD, gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 358,8 Millionen USD im Vergleich zu 387,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at