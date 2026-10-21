Erste Schätzungen: Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Morgan Stanley Direct Lending Fund Registered lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,436 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 87,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 11,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,82 USD je Aktie, gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 354,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 387,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at