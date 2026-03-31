Erste Schätzungen: Morgan Stanley legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Morgan Stanley wird voraussichtlich am 15.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 19 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Morgan Stanley noch ein Gewinn pro Aktie von 2,60 USD in den Büchern gestanden.

Morgan Stanley soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,57 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 32,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,40 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,21 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 76,55 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 119,72 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at