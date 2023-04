Erste Schätzungen: Morgan Stanley öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Was sich Experten von der kommenden Morgan Stanley-Bilanz versprechen.

Morgan Stanley wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 19.04.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,79 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Morgan Stanley noch 2,06 USD je Aktie eingenommen.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,80 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Morgan Stanley für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 14,16 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,12 USD, gegenüber 6,36 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 56,56 Milliarden USD im Vergleich zu 53,67 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at