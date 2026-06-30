Erste Schätzungen: Morgan Stanley veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mit Spannung warten die Anleger auf die Bilanz von Morgan Stanley.

Morgan Stanley wird voraussichtlich am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass Morgan Stanley im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,82 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,13 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Minus von 34,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 19,24 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 29,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,97 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,21 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 77,92 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 119,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at