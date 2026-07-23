Morinaga Milk Industry Aktie

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WKN: 857223 / ISIN: JP3926800008

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Morinaga Milk Industry verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Morinaga Milk Industry präsentiert voraussichtlich am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 18,32 JPY. Im Vorjahresquartal waren 20,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 148,60 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 143,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 74,31 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 69,00 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 593,25 Milliarden JPY, gegenüber 571,46 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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