Morinaga Milk Industry Aktie

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WKN: 857223 / ISIN: JP3926800008

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Morinaga Milk Industry veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Morinaga Milk Industry wird voraussichtlich am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -25,715 JPY gegenüber -109,140 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 131,60 Milliarden JPY gegenüber 130,45 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 248,84 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 64,60 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 574,93 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 561,17 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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